聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／官辦熱身賽首打點出爐 王柏融：珍惜每個打席
日本職棒火腿隊台灣選手王柏融今天在官辦熱身賽先發，2打數敲出1安打，熱身賽首打點出爐，還選到1次保送；火腿整體打線都有發揮，最終以11比0擊敗中日龍隊。
火腿隊與中日龍隊的賽事，王柏融先發打第5棒、擔任左外野手，1局上選到保送上壘，3局上擊出二壘滾地球出局，4局上在一、三壘有人時，敲出右半邊安打，帶有1分打點，隨後就被換上代跑，退場休息。總計王柏融2打數敲出1支安打，打擊率突破1成，來到1成18。
對於第4局帶有打點的安打，賽後王柏融接受日本媒體訪問時表示，「不只是這個打席，每一個打席我都相當珍惜，能獲得好結果真是太好了。」
此戰火腿打線大爆發，1局上石井一成、中田翔接連敲出陽春砲，2局上淺間大基再敲出1打點二壘安打；4局上更是攻下4分大局，今井順之助、宇佐見真吾、石井一成、鶴岡慎也、王柏融都敲出安打；之後在5、7、9局也都再添加分數，整場敲出15支安打。
火腿隊投手群僅讓對方擊出3支安打，先發投手加藤貴之用79球投7.1局，僅被敲2支安打，送出2次三振沒有失分；終場火腿以11比0擊敗中日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言