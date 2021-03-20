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日職／官辦熱身賽首打點出爐 王柏融：珍惜每個打席

中央社 / 台北20日電
王柏融今天在官辦熱身賽先發，2打數敲出1安打，熱身賽首打點出爐。 截圖自火腿官方推特
王柏融今天在官辦熱身賽先發，2打數敲出1安打，熱身賽首打點出爐。 截圖自火腿官方推特

日本職棒火腿隊台灣選手王柏融今天在官辦熱身賽先發，2打數敲出1安打，熱身賽首打點出爐，還選到1次保送；火腿整體打線都有發揮，最終以11比0擊敗中日龍隊。

火腿隊與中日龍隊的賽事，王柏融先發打第5棒、擔任左外野手，1局上選到保送上壘，3局上擊出二壘滾地球出局，4局上在一、三壘有人時，敲出右半邊安打，帶有1分打點，隨後就被換上代跑，退場休息。總計王柏融2打數敲出1支安打，打擊率突破1成，來到1成18。

對於第4局帶有打點的安打，賽後王柏融接受日本媒體訪問時表示，「不只是這個打席，每一個打席我都相當珍惜，能獲得好結果真是太好了。」

此戰火腿打線大爆發，1局上石井一成、中田翔接連敲出陽春砲，2局上淺間大基再敲出1打點二壘安打；4局上更是攻下4分大局，今井順之助、宇佐見真吾、石井一成、鶴岡慎也、王柏融都敲出安打；之後在5、7、9局也都再添加分數，整場敲出15支安打。

火腿隊投手群僅讓對方擊出3支安打，先發投手加藤貴之用79球投7.1局，僅被敲2支安打，送出2次三振沒有失分；終場火腿以11比0擊敗中日。

火腿 王柏融

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