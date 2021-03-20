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中職／球速132增加到142公里 王志煊成猿隊牛棚新亮點

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
樂天桃猿隊投手記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊投手記者蘇志畬／攝影

台灣近年150公里「火球男」不少，19歲的樂天桃猿隊投手王志煊昨天飆出142公里球速雖不算特別快，但跟之前130公里出頭球速相比，是一大躍進，也讓場邊教練眼睛一亮，投手教練許銘傑說：「確實有嚇到。」

新竹成德高中畢業的王志煊，是去年猿隊選秀會第5指名，目前兩場出賽無失分，昨天對富邦悍將隊中繼1局，面對從第4棒林益全開始的打線，只被林哲瑄敲出1安，球速顯示有142公里。

球速增加的原因，王志煊認為可能跟春訓調整有關，撐過操勞的訓練後，現在比較懂得用下半身力量去帶動上半身，感覺更好，「看到球速有嚇一跳，但不會特別在意，還是照原本節奏去投」。

許銘傑表示，春訓時針對中繼、先發投手有不同功課，共同的是訓練量都有加強，而王志煊今年比較強調下半身的訓練，「看得出來是很認真的選手，覺得應該要給他機會，他也有把握住。」

王志煊通常在有危機、面對中心棒次時登板中繼，也是許銘傑刻意安排，希望訓練他的心臟，雖然目前最快球速很亮眼，但許銘傑更希望他能保持住均速更重要。

球速 許銘傑

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