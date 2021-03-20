中職／悍將目前僅4名先發 江國豪先在二軍調整

中職富邦悍將目前先發輪值只有4名，江國豪身體狀況還沒完全準備好，預計會先在二軍出賽，投球數量拉上來後再升一軍；至於下星期的先發安排，投手教練吳俊良說還未定案。

悍將目前輪值有3洋投索沙、羅力、傑斯，以及今天先發的陳仕朋。去年也是先發投手的江國豪還沒有在一軍名單，對此悍將投手教練吳俊良表示，會讓江國豪的用球數到一定數量與品質，才會讓他在一軍出賽。

目前江國豪尚未在二軍出賽，還在牛棚階段，球團給出的時間表是希望他在4月初於二軍比賽。吳俊良指出，江國豪沒有什麼狀況，在官辦熱身賽投了2局無失分，表現也不錯，「只是身體狀況還沒100%。」

悍將下星期將有5場比賽，談到第5號先發，吳俊良指出，目前還沒有安排，其中一名先發投手投1休4也是可行的方案。悍將第4名洋投邦威18日在二軍首度出賽，用56球投4局失1分，吳俊良表示，希望他能投到80球，才會拉上一軍。

傑斯昨天對樂天桃猿先發，用74球投5局，僅被敲1支安打，沒有投出保送，送出2次三振，無失分。傑斯雖然演出封鎖對方打線的表現，不過投球數還不多，吳俊良笑說：「他有跟我說，再4場比賽之後可以拭目以待，就可以投到100球。」

至於桃猿隊的先發輪值，目前本土投手黃子鵬、王溢正、翁瑋均已經先發過，張喜凱則是今天先發，明天霸林爵將本季初登板，歐飛登則是留在牛棚。剩下最後1個一軍洋將名額，總教練曾豪駒表示，豪勁、猛快都已經可以先發，但只能2選1，目前看起來豪勁整體狀況算還不錯。