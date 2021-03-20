快訊

江宏傑送岳母返日解除「人質說」 福原愛發聲了

太傷感！家族上月才因車禍痛失2人 今西濱火燒車再添2死

中職／悍將目前僅4名先發 江國豪先在二軍調整

中央社 / 新北20日電
中職富邦悍將目前先發輪值只有4名，江國豪身體狀況還沒完全準備好，預計會先在二軍出賽，投球數量拉上來後再升一軍。 聯合報系資料照
中職富邦悍將目前先發輪值只有4名，江國豪身體狀況還沒完全準備好，預計會先在二軍出賽，投球數量拉上來後再升一軍。 聯合報系資料照

中職富邦悍將目前先發輪值只有4名，江國豪身體狀況還沒完全準備好，預計會先在二軍出賽，投球數量拉上來後再升一軍；至於下星期的先發安排，投手教練吳俊良說還未定案。

悍將目前輪值有3洋投索沙、羅力、傑斯，以及今天先發的陳仕朋。去年也是先發投手的江國豪還沒有在一軍名單，對此悍將投手教練吳俊良表示，會讓江國豪的用球數到一定數量與品質，才會讓他在一軍出賽。

目前江國豪尚未在二軍出賽，還在牛棚階段，球團給出的時間表是希望他在4月初於二軍比賽。吳俊良指出，江國豪沒有什麼狀況，在官辦熱身賽投了2局無失分，表現也不錯，「只是身體狀況還沒100%。」

悍將下星期將有5場比賽，談到第5號先發，吳俊良指出，目前還沒有安排，其中一名先發投手投1休4也是可行的方案。悍將第4名洋投邦威18日在二軍首度出賽，用56球投4局失1分，吳俊良表示，希望他能投到80球，才會拉上一軍。

傑斯昨天對樂天桃猿先發，用74球投5局，僅被敲1支安打，沒有投出保送，送出2次三振，無失分。傑斯雖然演出封鎖對方打線的表現，不過投球數還不多，吳俊良笑說：「他有跟我說，再4場比賽之後可以拭目以待，就可以投到100球。」

至於桃猿隊的先發輪值，目前本土投手黃子鵬、王溢正、翁瑋均已經先發過，張喜凱則是今天先發，明天霸林爵將本季初登板，歐飛登則是留在牛棚。剩下最後1個一軍洋將名額，總教練曾豪駒表示，豪勁、猛快都已經可以先發，但只能2選1，目前看起來豪勁整體狀況算還不錯。

江國豪 牛棚 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／猿隊變陣排上「野性」馬傑森 洋投豪勁下周先發

中職／桃猿傷主砲：頭殼抱著燒

中職／人工草皮適應戰 曾豪駒有兩點觀察

中職／曾峻岳進步幅度讓餅總驚豔 曾豪駒拿張誌家對比

相關新聞

日職／官辦熱身賽首打點出爐 王柏融：珍惜每個打席

日本職棒火腿隊台灣選手王柏融今天在官辦熱身賽先發，2打數敲出1安打，熱身賽首打點出爐，還選到1次保送；火腿整體打線都有發...

中職／球速132增加到142公里 王志煊成猿隊牛棚新亮點

台灣近年150公里「火球男」不少，19歲的樂天桃猿隊投手王志煊昨天飆出142公里球速雖不算特別快，但跟之前130公里出頭...

中職／潘忠韋祝福影片被點名 高國麟送水果有原因

富邦悍將隊昨天的主場開幕戰，賽前特別播出球評潘忠韋的祝福，提到過去1年戰勝病魔的期間，觀看悍將隊比賽是一大激勵，也點名了...

中職／從選秀落選到開季一軍 控球派左投藍愷青初登板

中職富邦悍將藍愷青昨天生涯初登板，投1局無失分。藍愷青經過去年選秀落選，到今年得到開季一軍機會，他很開心能在一軍跟隊友奮...

中職／拿MVP太緊張 葉竹軒有話忘了說

「省話一哥」葉竹軒昨天單場敲出4安，幫助富邦悍將隊擊敗前東家樂天桃猿隊，賽後獲選MVP站上頒獎台窘迫的模樣，引起球迷熱烈...

日職／熱身賽最後登板 田中將大飆7局失1分好投

日職球季開打在即，樂天金鷲隊強投田中將大的狀況也愈來愈火燙，今天在官辦熱身賽對巨人隊先發，投滿7局、僅失1分，最快球速1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。