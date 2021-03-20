中職／拿MVP太緊張 葉竹軒有話忘了說

「省話一哥」葉竹軒昨天單場敲出4安，幫助富邦悍將隊擊敗前東家樂天桃猿隊，賽後獲選MVP站上頒獎台窘迫的模樣，引起球迷熱烈討論，直呼可愛，他今天趕緊補上當時緊張到忘記講的話，「很想感謝富邦球團」。

葉竹軒前兩年在一軍出賽機會少，總計僅敲出6支安打，今年轉隊到悍將隊後，開季連6打數安打，敲破中華職棒紀錄，昨天賽後獲選單場MVP，好人緣的他，就連前隊友也在一旁觀看他領獎，是少見的畫面。

葉竹軒表示，昨天緊張到該講的話都忘了，去年遭樂天釋出後，一度以為沒球打，做好去當教練的心理準備，沒想到收到富邦的邀約，「很開心還有球可以打，很想感謝富邦球團」。

不過昨天緊張到不行的葉竹軒，只說了「獻給大家」、「就...謝謝大家」，被問起在大家面前講話還是跳舞比較自在？他說：「跳舞，因為就是動作而已，不要叫我講話就好。」

開季手感好，葉竹軒不帶打擊手套的習慣也被球迷注意到，他表示，自己從國小開始打球就沒有戴的習慣，而是以繃帶纏住大拇指、中指、無名指取代，雖然多少還是會差，但他說：「麻痺就不會痛了。」