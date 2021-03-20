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中職／潘忠韋祝福影片被點名 高國麟送水果有原因

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導

富邦悍將隊昨天的主場開幕戰，賽前特別播出球評潘忠韋的祝福，提到過去1年戰勝病魔的期間，觀看悍將隊比賽是一大激勵，也點名了不少球員，其中特別的是提到高國麟的水果「很好吃」，其中藏著高國麟一份「感恩的心」。

球評「喇叭」潘忠韋因罹患急性白血病，經過近1年治療、2次骨髓移植，才終於在去年底成功走出醫院，重獲新生，也因為之前播報不少悍將隊比賽，也特別錄製影片祝福悍將隊的新球季展開。

潘忠韋指出，當他在跟病魔搏鬥時，看著高國輝、李宗賢、張進德等球員的好表現，以及團隊在下半季展現出的鬥志，帶給他很大力量，還特別提到「尤其是國麟給我的水果，真的很好吃」。

高國麟今天解釋時，有些不好意思地說：「那時候因為很久沒看到他，跟球團打聽才知道他因為白血病的關係，正在做化療，就送了水果，給他鼓勵。」

會有這個特別的舉動，原因是高國麟過去會向潘忠韋請教，像是守備狀況或是打擊準備等，高國麟說：「滿感恩他的。」

而昨天透過球場大螢幕看著潘忠韋的祝福影片，高國麟也被感動，「看得出來他瘦很多，不過氣色比起之前剛出院的時候好很多，希望他能盡快回到球場，繼續為我們播報比賽」。

高國麟 富邦悍將 李宗賢

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