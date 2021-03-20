中職／猿隊變陣排上「野性」馬傑森 洋投豪勁下周先發

樂天桃猿隊今天打線大變陣，陳晨威、林立在板凳休息，新人馬傑森首次鎮守三壘，前三棒改為藍寅倫、林承飛、梁家榮，而新洋將豪勁調整進度不錯，預計下周排進先發輪值。

猿隊首戰對統一獅隊大爆發，攻下12分，不過接下來兩場比賽只拿下2分，昨天更慘遭富邦悍將隊完封，也吞下二連敗，今天打線重新調整，總教練曾豪駒表示，主要是把狀況好的往前面擺。

普門高中畢業的馬傑森是去年猿隊選秀第一指名，也在季末獲得上場機會，3場擔任先發，不過都鎮守游擊，今天改守三壘，不過青棒時期就是三壘底的他，適應上沒有太大問題。

曾豪駒表示，從去年到現在，馬傑森打擊上都滿有想法，也知道自己的角色，雖然新人面對一軍出賽難免有壓力，但他放得開，「在球場上會散發野性，有天生好手的棒球細胞。」

樂天桃猿洋投豪勁將在下周進入先發輪值。 截圖自樂天桃猿官方粉絲團

猿隊目前一軍洋投已有歐飛登、霸林爵，霸林爵將在明天先發亮相，而剩下一個登錄名額，將由調整進度較好的豪勁搶下，曾豪駒表示，豪勁、猛快都已經可以先發，不過豪勁整體狀況好，預計下周進入先發輪值。