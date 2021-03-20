中職／從選秀落選到開季一軍 控球派左投藍愷青初登板

中職富邦悍將藍愷青昨天生涯初登板，投1局無失分。藍愷青經過去年選秀落選，到今年得到開季一軍機會，他很開心能在一軍跟隊友奮戰，不過希望能維持下去，發揮控球優勢。

22歲左投藍愷青去年參加季中選秀落選，不過後來利用自主培訓加入悍將，昨天在對樂天桃猿的比賽中初登板，8局上投1局僅被擊出1支內野安打，沒有失分。藍愷青今天表示，初登板自認表現普通，「有幾顆壞球偏差比較多，也沒有到很緊張，但身體亢奮有點放不開，2個打者過後就比較還好。」

藍愷青去年報到後，二軍例行賽已經尾聲，職業生涯首季就入選開季一軍名單。他表示，「洪總都跟我們年輕人講說，要把握機會、創造機會，來了就好好把握。」因此藍愷青從官辦熱身賽開始，就當作正式球季在調整，也從來沒有想過自己能從一軍起步，畢竟職棒強度跟業餘有很大差距。

能夠踏上一軍舞台，藍愷青有美夢成真的感覺，因為經過選秀落選，再用另一個身分進職棒，「還能跟隊友一起在一軍奮戰，是很好的經驗。」他目標能在一軍健康投完整季，上場就盡力為球隊貢獻，「開季一軍名單只是開始，最重要還是如何維持。」

目前藍愷青認為自己最大問題是球速，官辦熱身賽最快140公里，昨天最快則是136公里。藍愷青表示，因為球季很長，球季間有可能增加球速，但若沒辦法再上升的話，要盡量維持速度、品質，「要求控制力和品質，因為職棒比較少隊，彼此很快就熟悉了，控球準確度跟節奏變化很重要。」

對於藍愷青初登板的表現，投手教練吳俊良表示，從春訓觀察到現在，昨天表現算是很正常，「也不能說什麼眼睛變亮，他的水準就是這樣，能力用分數來打的話大概就是80分，但已經夠用了，有時候這種投手反而會比較好用。」

吳俊良指出，藍愷青的特點是左投、控球又好，且危機處理能力也不錯，「壘上有人時可以不慌不忙，發揮應有水準，而且可以維持比賽節奏。」雖然藍愷青想要再提升球速，不過吳俊良對他的要求還是會以控球為主。