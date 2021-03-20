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中職／味全龍主場開幕趴 挑戰最多人開球紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊3月26到28日在天母球場展開主場開幕戰，球團公布3天一系列活動及進場贈品。圖／味全龍隊提供
味全龍隊3月26到28日在天母球場展開主場開幕戰，球團公布3天一系列活動及進場贈品。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今年升上一軍，下周終於要迎來主場開幕戰，3月26到28日在天母球場，與富邦悍將隊進行3連戰，球團公布3場比賽的一系列活動，3天分別以「龍躍之夜」、「世代榮躍」和「龍躍天母」為主題，邀請球迷一起進場參與，見證龍隊的歷史時刻。

3月26至28日連續3天，天母球場迎來龍隊回歸中職後首次的主場開幕周活動「龍躍開幕趴」。

26日首戰「龍躍之夜」，為紀念龍隊相隔21年回到一軍賽場上，並體現創辦人魏應充推動的「棒球經濟生態圈」，從基層棒球扎根到重返職棒，當日將由基層棒球、社區棒球、女子棒球及職業棒球等棒球經濟生態圈所有夥伴到場，共15所學校、16支球隊，326位相關成員一起開球，攜手挑戰金氏世界紀錄「最多人同時開球」。

27日「世代榮耀」，龍隊自2019年宣布回歸，從第一次的球迷活動、新人加盟到成軍開訓，一路上皆有經典龍將陪伴著新一代龍將的成長，因此這天將再次邀請經典龍將現身，包含黃平洋、羅世幸、呂明賜、李安熙等人，當天除了有機會和球迷現場互動外，也將進行世代共好傳承開球儀式，讓新一代龍將承襲龍魂精神。

28日將以「龍躍天母」為龍躍開幕趴畫下完美的句點，賽前邀請台北在地表演團體和啦啦隊小龍女帶來精彩及充滿活力的開場表演。

球團也準備一系列的驚喜贈品發放，26日進場球迷皆可獲得年度口號「龍躍再現應援毛巾」，27日則發放「龍躍紅Dragons應援短T」，28日發放「龍躍白Dragons應援短T」。

為了首次天母主場開幕戰，並讓更多球迷認識新一代龍將，球團也準備了「味全龍觀戰手冊」，讓3天進場球迷都能拿到。

味全龍隊3月26到28日在天母球場展開主場開幕戰，球團公布3天一系列活動及進場贈品。圖／味全龍隊提供
味全龍隊3月26到28日在天母球場展開主場開幕戰，球團公布3天一系列活動及進場贈品。圖／味全龍隊提供

棒球 味全龍 呂明賜

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