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日職／熱身賽最後登板 田中將大飆7局失1分好投

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
田中將大今天在官辦熱身賽對巨人隊先發，投滿7局、僅失1分，最快球速150公里。 截圖自樂天官方粉絲團
田中將大今天在官辦熱身賽對巨人隊先發，投滿7局、僅失1分，最快球速150公里。 截圖自樂天官方粉絲團

日職球季開打在即，樂天金鷲隊強投田中將大的狀況也愈來愈火燙，今天在官辦熱身賽對巨人隊先發，投滿7局、僅失1分，最快球速150公里，樂天終場以6：3擊敗巨人，他的下一場出賽就是27日，扛起樂天的球季第2戰，對手為台將王柏融效力的日本火腿隊。

此役為田中將大在官辦熱身賽的最後登板，以投球內容證明狀況絕好調，只用89球，投7局、被敲3安打，唯一失分是第4局若林晃弘的陽春砲，送出4次三振。

巨人前7局難以突破田中將大封鎖，直到第8局牧田和久登板，才再有攻勢，梶谷隆幸先敲安打，洋砲惠勒（Zelous Wheeler）補上兩分砲。

樂天捕手太田光第5局敲出兩分砲，第6局的安打再帶2分打點，單場2安打灌進4分打點，給予田中將大火力援護。

田中將大在官辦熱身賽共登板3場，首戰中繼4局失2分，第二戰先發5局失1分，此役投7局僅失1分，拿下2勝1敗、防禦率2.25。

日職2021年賽季將於26日開打，田中將大完成在官辦熱身賽的最後登板，他的賽季首戰預計會是27日在仙台主場面對火腿，他在2014年赴美前，7年日職生涯已累積99勝，回歸日職的第一戰，就將迎向百勝里程碑的挑戰。

田中將大 樂天金鷲

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