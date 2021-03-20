日職／王柏融敲安進帳首打點 打擊率回升1成18

日本火腿今天在官辦熱身賽碰上中日龍隊，台將王柏融連續兩天先發，此役擔任第5棒、左外野手，2打數敲出1安打，另有1次保送，第4局的安打助他取得今年春訓首打點，打擊率也上升到1成18。

中日由柳裕也擔任先發投手，第1局就接連挨了石井一成、中田翔兩發陽春砲，輪到王柏融的打擊，選到保送上壘，第3局王柏融則在二壘有人時，鎖定曲球出棒，打成二壘方向滾地球出局。

火腿第4局攻勢再起，單局5安打、送回4分，王柏融在一、三壘有人時出棒攻擊一記139公里直球，打成右外野方向一壘安打、帶1分打點，火腿取得7：0領先，隨後換上杉谷拳士代跑，王柏融結束此役任務。

單場2支1後，王柏融在官辦熱身賽累積17打數敲出2安打，打擊率從賽前的0.067上升為0.118，打點數據也在此役開張。