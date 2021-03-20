中職／滑石粉抗議事件 葉總、助總看法不同針鋒相對

中信兄弟昨(19)晚以5比1擊敗味全龍，拿下本季第3勝，但比賽卻是聚焦在5局下由滑石粉所產生的插曲，而兩支球隊總教練也在賽後各執說詞。

中信在5局下打擊大爆發，味全也在0比4落後下選擇將羅華韋換上，先對林明杰投出保送後，中信總教練林威助便上前向主審反應，指出羅華韋過度使用滑石粉，但主審並未受理，不過卻惹得味全總教練葉君璋不滿，也上前向主審抗議，隨後葉君璋更是指著林威助念念有詞，引發全場觀眾喧囂不已。

賽後葉君璋也指出，這已經不是林威助首次抗議，滑石粉也是聯盟準備的，不該在比賽進行中才來反應，「他有很多機會可以講，不然我們以後出賽，滑石粉都給他們準備嗎？」

精彩的龍象大戰卻讓滑石粉成為焦點，賽後林威助強調以保護球員安全為由，下次還是會抗議。 中央社

不過林威助則表示，羅華韋生涯經常投出帶有大量粉末的「煙霧彈」，會讓打者不清楚球從哪裡來，所以投球前必須拍掉手中多餘的滑石粉，為了保護球員，自己在去年就已經抗議過，但對方仍未改善，「我還是球員時就看過他(羅華韋)這樣了，萬一砸在打者造成受傷，對方能負責嗎？」而林威助也強調，若未來還是有這種情況發生，自己一樣會上去向主審反應。