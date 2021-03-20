中職／徐若熙「叉指變速球」威力驚人 林恩宇：比我還強

味全龍20歲新秀徐若熙初登板技驚四座，主投3.2局飆11次三振，其中決勝球「叉指變速」更是成為關鍵，而在場邊觀賽的中信牛棚教練「小雞」林恩宇，過往也有一顆握法近似於指叉的「叉指變速球」。

根據《自由時報》報導，林恩宇表示在大學時代所投的變速球，是師承於穀保家商的學長張誌家，握法是將中指翹起，林恩宇認為這顆球類似俗稱的「Forkball」，握法也與掌心球有些雷同，而林恩宇後來也調整握法，就成為徐若熙所使用的決勝武器「叉指變速球」。

味全龍20歲新秀徐若熙的必殺「叉指變速球」引起討論。 聯合報系資料照

林恩宇指出，「叉指變速球」不同於一般指叉球，得運用手腕柔軟度來將球投出，變速球則是得像擦玻璃的方式丟。而對於這顆「叉指變速球」，林恩宇只把他當成輔助配球來使用，「自己印象最深的是2006年的經典賽面對李承燁，當時捕手君璋賢拜突然配了顆變速球，投出去之後竟然三振對方。」

統一獅總教練林岳平稍早也拿林恩宇與徐若熙作為對比，認為兩人的「共軌效應」非常長，也是投球威力驚人的關鍵，林恩宇則認為徐若熙球速更快，叉指變速球也更接近日本常見的指叉球，徐若熙多了這顆武器球，未來會更難以應付，「他比我那時候還要強啦」。