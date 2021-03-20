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中職／劉基鴻扛味全龍四棒壓力大 葉君璋不擔心

聯合新聞網 / 綜合報導
劉基鴻開季17個打數僅出現1支安打，坦承開季充滿壓力、自身狀況不佳，是低潮的主因。 聯合報系資料照片
劉基鴻開季17個打數僅出現1支安打，坦承開季充滿壓力、自身狀況不佳，是低潮的主因。 聯合報系資料照片

味全龍陣中有許多新生代好手，20歲的年輕小將劉基鴻是被龍隊寄予厚望的重炮手，開季5場比賽也都扛起四棒重責，不過卻無法繳出亮眼成績，開季17個打數僅出現1支安打，也讓這位「少年強打」感到相當納悶。

昨(19)日面對中信兄弟比賽，劉基鴻4個打席沒有建樹，吞下1次三振，打擊率下滑到0.059，唯一一支安打就是出現在味全龍首勝當天，從中信洋將萊福力(Mitch Lively)手中敲出帶有打點的生涯首安，目前劉基鴻已連續10個打數沒有出現安打。

面對許多職棒新人都難以跨越的「二年級生症候群」，劉基鴻坦承開季充滿壓力、自身狀況不佳，都是造成低潮的原因，「可能我比較慢熱，而這部分要想辦法快點適應。」

即便接受前味全龍四棒「森林王子」張泰山打擊指導，劉基鴻開季仍遇上撞牆期，但總教練葉君璋卻不擔心，強調累積足夠經驗對年輕選手來說相當重要，也認為劉基鴻的擊球內容不錯，「他也是會主動發問的選手，只要打擊的節奏做好，結果就會好很多。」

劉基鴻 味全龍 葉君璋 張泰山

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