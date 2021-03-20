中職／不只有徐若熙值得注意 悍將日籍教練力推陣中「隱玉」

味全龍小將徐若熙初登板一鳴驚人，主投3.2局狂飆11K，優異表現也讓富邦日籍投捕教練古久保健二注意到了，但也提到隊上年紀相仿的曾峻岳，是未來場上不可忽略的「隱玉」。

二軍沒有任何出賽紀錄的曾峻岳，憑藉著熱身賽的亮眼好投，擠進富邦開季名單，根據《自由時報》報導，古久保指出，雖然曾峻岳球速沒有徐若熙那麼快，但同樣擁有國手潛力，而且有多種變化球，在台灣是比較少見的投手。

曾峻岳目前出賽2場全是中繼登板，投1.1局被敲出1支安打沒有失分，三振及保送各2次，收下1個中繼點，而春訓曾投出最快151公里火球的他，例行賽2場下來最快仍有夠水準的149公里。

而徐若熙令人驚奇的初登板，曾峻岳也從電視上見證了歷史，報導中也大力稱讚徐若熙三振的關鍵武器「叉指變速球」：「他前1、2顆都能搶到好球數，2好球後讓打者是措手不及。」

相較於國手資歷顯赫的徐若熙，曾峻岳只有在少棒時期入選中華隊，在西苑高中投出亮眼表現的他，原有機會再度入選U18世界盃培訓隊，但最後仍在決選名單中被劃掉。

由於在高中最後一年表現較為起伏，因此曾峻岳在去年選秀會中，直到第7輪才被富邦選進，而曾峻岳也坦承沒有入選中華隊，確實受到一點打擊，但接受2位教練林朝煌、邱子愷提點後，狀況才漸漸平穩下來。

開季從牛棚出發，也在2場出賽中繳出不錯的成績，曾峻岳也期望未來能夠披上中華隊戰袍，因為國際賽張力更大，「想吸取更多經驗。」