中職／傑斯還沒調整到位 5局只被敲1安打不算滿意

富邦悍將隊今天「開箱」新洋投傑斯，先發投5局只被敲1安打、無失分，幫助悍將隊以5：0擊敗樂天桃猿隊，總教練洪一中指出，傑斯此役除了變化球較不穩外，各方面都還不錯。

傑斯為大聯盟單季10勝級洋投，2017年曾為MLB天使隊貢獻11勝，中職初登板以74球先發5局、無失分，只在第4局被林泓育敲出1支安打，展現大聯盟級的壓制力。

洪總指出，傑斯因為抵台時間較晚，熱身賽只投到30幾球，此戰設定75球，原本擔心可能5局撐不完，但此役除了變化球較不穩外，各方面都還不錯。

傑斯坦言，狀況還未完全調整到位，對今天的表現算不上非常滿意，「身體來說，投到後面有比較累，但今年賽季的第一場正式比賽，還是很開心可以幫助球隊贏球。」

傑斯指出，今天可以壓制猿隊打者，關鍵在於直球可以控制在好球帶的兩邊，但接下來的課題是希望變化球也能攻擊好球帶。

悍將隊開季打完3場，洋投接力演出好投，索沙繳出7局失4分（責失2分）、羅力7局失2分，加上此役的傑斯，帶旺悍將隊開季戰績。

洪總看球隊開季連勝，淡淡表示，「不知道能順多久，希望可以順下去，棒球一定有輸有贏，不可能一直贏下去，把握能贏的時候。」