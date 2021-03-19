聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／傑斯還沒調整到位 5局只被敲1安打不算滿意
富邦悍將隊今天「開箱」新洋投傑斯，先發投5局只被敲1安打、無失分，幫助悍將隊以5：0擊敗樂天桃猿隊，總教練洪一中指出，傑斯此役除了變化球較不穩外，各方面都還不錯。
傑斯為大聯盟單季10勝級洋投，2017年曾為MLB天使隊貢獻11勝，中職初登板以74球先發5局、無失分，只在第4局被林泓育敲出1支安打，展現大聯盟級的壓制力。
洪總指出，傑斯因為抵台時間較晚，熱身賽只投到30幾球，此戰設定75球，原本擔心可能5局撐不完，但此役除了變化球較不穩外，各方面都還不錯。
傑斯坦言，狀況還未完全調整到位，對今天的表現算不上非常滿意，「身體來說，投到後面有比較累，但今年賽季的第一場正式比賽，還是很開心可以幫助球隊贏球。」
傑斯指出，今天可以壓制猿隊打者，關鍵在於直球可以控制在好球帶的兩邊，但接下來的課題是希望變化球也能攻擊好球帶。
悍將隊開季打完3場，洋投接力演出好投，索沙繳出7局失4分（責失2分）、羅力7局失2分，加上此役的傑斯，帶旺悍將隊開季戰績。
洪總看球隊開季連勝，淡淡表示，「不知道能順多久，希望可以順下去，棒球一定有輸有贏，不可能一直贏下去，把握能贏的時候。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言