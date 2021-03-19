中職／詹子賢猛打賞助兄弟連勝 自嘲2出局不會雙殺

中職今天在洲際棒球場的賽事，中信兄弟詹子賢演出猛打賞、包辦3分打點，賽後他自嘲敲出關鍵清壘安打時，想著已經2出局不會再雙殺，終場兄弟5比1擊敗味全龍，奪2連勝。

兄弟於4局下2出局後展開攻勢，詹子賢敲二壘安打、許基宏獲保送後，林明杰敲出安打送回1分；5局下更是利用對方投手游宗儒不穩攻下大局，因1次保送、2次觸身球形成滿壘後，詹子賢敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，之後再出現2次保送變滿壘，陳子豪擊出內野安打得1分，取得5比0領先。

龍隊投手羅華韋5局下2出局後接替游宗儒登板，不過發生一個小插曲，由於他一直以來都有流過多手汗的問題，兄弟總教練林威助上場詢問主審，質疑羅華韋用過多止滑粉，造成龍隊教頭葉君璋不滿，出來對著兄弟休息室罵，林威助則用微笑應對。

龍隊7局上靠著失誤、郭天信與李凱威的安打，追回1分；不過最終兄弟還是以5比1擊敗龍隊，在主場奪下2連勝。兄弟先發投手德保拉用105球投6.2局，被敲7支安打，投1次保送、6次三振，失1分非責失，奪下本季首勝。

單場MVP由4打數敲出3支安打，包辦3分打點的詹子賢拿下，由於前4場比賽就擊出5次雙殺打，讓他面臨不少壓力，談到今天關鍵的清壘安打，詹子賢賽後笑說：「當下想著已經2人出局，不會再雙殺了。」

龍隊先發投手則是初登板的洋投布里悍，用52球投4局被敲4支安打，投1次保送、3次三振，失1分，吞下敗投。這場龍隊最後一任投手林政賢長中繼2局，僅被敲1支安打、投1次保送，無失分。