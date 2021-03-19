中職／葉竹軒超猛4安 洪總：對老東家卯起來打

「黑豆」葉竹軒今年改披富邦悍將隊球衣，身為樂天桃猿隊棄將，今天他對猿隊一戰演出生涯首場單場4安打的比賽，總教練洪一中說：「或許對上老東家，卯起來打，打4支。」葉竹軒則說自己平常心，也感謝悍將隊給予機會，「很感謝球團，給我機會可以站在球場上，就是盡情去發揮 。」

葉竹軒去年拿下二軍打擊王，卻在球季後遭到猿隊釋出，獲得悍將隊延攬，得以延續球員生涯，而他也爭氣進入開季名單，今天隨隊迎戰猿隊，對上老東家的一役，排進先發打線，擔任第8棒、二壘手。

葉竹軒2局上守備發生失誤，但用打擊彌補，單場4打數敲出4安打，前兩打席從翁瑋均、第3打席從蘇俊璋手中敲出安打，都是面對前隊友，第4打席面對賴鴻誠，則是上演交換球衣的對決，又是一支安打，生涯首度單場4安打，就是面對前東家。

場上也不乏有趣互動，開賽前大合照，陽耀勳一把將他拉上猿隊陣營，暗紅中見一點藍；第4局葉竹軒嘗試盜上二壘，裁判原判安全上壘，猿隊提出挑戰，重播檢視等待期間，一票猿隊球員將「黑豆」圍緊緊，直接在場上敘舊，當時在場上聊了什麼？葉竹軒說：「問我怎麼打的，就是這樣打啊。」

洪總談到葉竹軒的表現，他指出，「他去年在二軍事打擊王，一定有他的攻擊能力。」2局上的失誤，洪總也坦言有意外，「看起來不怎麼困難，怎麼會漏接，太緊張了吧！」