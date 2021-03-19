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中職／爆氣小葉vs.微笑威助 網友：宣告龍象大戰回來了

聯合新聞網 / 綜合報導
味全總教練葉君璋不滿對手影響比賽節奏，在休息區叫囂。記者黃仲裕／攝影
味全總教練葉君璋不滿對手影響比賽節奏，在休息區叫囂。記者黃仲裕／攝影

中華職棒今天龍象大戰，兩隊教頭葉君璋與林威助在第五局過招，味全龍隊在第五局先被兄弟灌進三分以0:4落後下，味全龍趕緊換投，兄弟陳子豪在滿壘對上龍隊剛上陣羅華韋(面對前一打席保送兄弟林明杰)，總教練林威助便上前向主審反映投手滑石粉過度使用，主審並未受理，不過龍隊教頭葉君璋卻對這樣的抗議有些不滿，上場向主審反映，認為這樣做打亂投手節奏，就是「拐氣」之意，他並朝著兄弟休息室念念有詞，林威助則面露微笑回應。

葉君璋爆氣演出與林威助微笑以對，兩人反差的表現，反而讓球迷覺得有趣。有球迷就在網路留言說，這是「爆氣小葉vs.微笑威助」。

也有網友說，「味全龍葉君璋爆氣，宣告龍象大戰回來了。」

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