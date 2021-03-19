中職／葉竹軒4安棒打老東家 悍將開季3連勝

富邦悍將隊開季勢如破竹，今天大聯盟級洋投傑斯「JC Time」開演，先發投5局只被敲1安打、無失分好投，林益全兩分砲助威，加上葉竹軒4安棒打老東家，終場以5：0擊敗樂天桃猿隊，悍將隊取得開季3連勝。

有傑斯好投壓陣，悍將隊在第3局先馳得點，李宗賢以高飛犧牲打建功，第5局單局攻下3分，林宥穎、張冠廷的二壘打串聯先取1分，林益全補上兩分砲，他的本季第2轟趕上領先集團；第6局陳真代打敲出二壘打，再送回悍將第5分。

傑斯為大聯盟單季10勝級洋投，2017年曾為MLB天使隊貢獻11勝，為該季天使隊內的勝投王，在中職的「開箱秀」，以74球先發5局、無失分，只在第4局被林泓育敲出1支安打，展現大聯盟級的壓制力。

猿隊受制於洋投調整尚未到位，開季先發輪值以本土投手應戰，此戰交給去年奪下9勝的翁瑋均，以101球先發5局，被敲9安打、失4分，承擔敗投。