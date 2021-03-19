中職／詹子賢3安猛打賞 兄弟擒龍二連勝

今晚的龍象大戰有些火藥味，味全龍隊與中信兄弟隊在台中洲際球場交手，兩隊教頭在5局出現衝突，所幸並未擴大，中信兄弟隊靠著詹子賢3安打、3分打點的表現，以5：1擊敗味全龍隊，拿下二連勝。

即使詹子賢前4場敲出5次雙殺打，總教練林威助仍保持信心，持續將他擺在第四棒，耐心等到收穫時刻，今天4打數3安打，不僅敲回擴大分差的3分打點，跑回的2分裡面，保括本場第1分。

前三局兩隊都未得分，4局下兄弟先打破鴨蛋，詹子賢在兩出局後敲出二壘打，接下來許基宏保送、林明杰敲安，讓詹子賢跑回第1分。

5局下龍隊先發洋投布里悍退場，也讓兄弟開啟攻勢，打了整整10人次，靠著3次四壞保送、2次觸身球以及詹子賢清壘的二壘打、陳子豪內野打，攻下4分。

這波攻勢中，陳子豪在滿壘面對羅華韋時，兄弟總教練林威助上前向主審反映投手滑石粉過度使用，主審並未受理，不過龍隊教頭葉君璋卻對這樣的抗議有些不滿，也上場向主審反映，並朝著兄弟休息室念念有詞，林威助則面露微笑回應。

龍隊直到7局上才破蛋，吳東融靠著傳球失誤上一壘、郭天信安打送上二壘，李凱威在二出局後敲出內野安打，打回球隊第1分。

兄弟投手德保拉6.2局失1分非責失，在本季第2次登板拿下首勝，龍隊先發投手布里悍一軍「開箱」只投52球，初登板成績是4局被敲4安，也失1分責失，吞下敗投。