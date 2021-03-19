中職／王志煊初登板腳在抖 要展現非速球派的優勢

中職樂天桃猿隊投手王志煊17日生涯初登板，他表示上場腳都在抖，投出第一球之後才比較好。近期不少新秀一軍亮相，王志煊自評非速球派投手，要善用左投、控球優勢表現自己。

樂天桃猿隊19歲投手王志煊17日與統一獅隊交手中繼登板，為生涯一軍初亮相，投1局沒被敲出安打，投出1次四壞保送、1次三振、無失分，表現不差。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，王志煊首度登板投球感覺不差，控球、節奏上的搭配，有完成教練團給他的責任和工作。

王志煊則透露，當天收到通知6局要登板，走上場時腳都在抖，但投出第一顆球之後就比較好，雖然面對首名打者投出保送，但試著深呼吸、調整節奏，慢慢找到控球的位置，三振潘武雄抓到第一個出局數之後就比較安心，很開心有完成教練團交代的工作。

近期不少新秀完成一軍初登板，味全龍隊新秀徐若熙初登板投3.2局飆出11次三振，所有出局數都是三振抓到，表現令人驚豔，但王志煊不怕被拿來比較，雖然不是速球派投手，但具有左投和控球優勢，希望可以展現，讓大家知道非速球派投手也有優勢。

王志煊表示，職業和高中層級還是有落差，職業球員經驗很好，出賽時也有很多的球迷，投手教練許銘傑平時會給很多幫助和建議，也期許自己心態上要再更成長。