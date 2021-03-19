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中職／大聯盟10勝級洋投「開箱」 傑斯5局完美壓制
大聯盟單季10勝級洋投傑斯，今天在新莊球場演出「開箱秀」，面對樂天桃猿隊，以74球先發5局、無失分，只被敲出1安打，展現大聯盟級的壓制力，帶著勝投資格退場。
悍將隊今年再展問鼎冠軍的野心，除了再續前緣的索沙、羅力、邦威，還新找了傑斯助陣，他有6季、合計142場大聯盟的雄厚資歷，2017年曾為天使隊貢獻11勝10敗、防禦率4.15，該年為天使隊上的勝投王。
傑斯先前未在官辦熱身賽亮相，在自辦熱身賽對味全龍隊先發1場，投3局、無失分，只被敲出2安打，最快球速153公里，直球均速也有150公里。
今天首度在例行賽出賽，傑斯展現大聯盟級的壓制力，前3局未被敲出安打，唯一上壘者為林承飛在第2局敲出二壘方向滾地球，悍將隊二壘手葉竹軒發生失誤。
直到第4局、兩人出局，林泓育敲出右外野方向安打，為猿隊打破安打欄的鴨蛋，傑斯沉穩解決下一棒梁家榮，未讓猿隊突破封鎖，投完5局無失分退場。
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