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中職／球彈不彈真的還好 林益全心中有兩大難開轟球場

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊林益全敲出本季第2轟。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊林益全敲出本季第2轟。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊重砲林益全今天在新莊球場開轟，敲出本季第2轟，他的打擊成績長年穩定，不管比賽用球恢復係數多少，幾乎不見成績起伏，他對此也指出，球彈不彈，對自己的影響真的還好，反倒覺得球場變因更大，更點名心目中的最難開轟球場前兩名是天母和新莊。

林益全今年已是征戰中職第13個年頭，他的打擊成績長年穩定，不管是「彈球」或「不彈球」，對他的成績幾乎起不了任何影響。

中職所公布的近年比賽球檢測數據中，最不彈的2014年（恢復係數0.557），林益全敲出14轟，最彈的2016年（恢復係數0.576、0.573），他敲出17轟，而今年比賽用球季前檢測恢復係數為0.555。

「我覺得是沒差，真的沒差。」看待今年採用恢復係數較低的比賽用球，林益全說：「我覺得不用先入為主，球不彈，還是有人打全壘打，就像志豪（張志豪）說的，球不彈，就把自己練壯。」

林益全認為，相比用球的恢復係數，球場的變因對他的影響更大，「球很彈，吹逆風或濕度高，也可能飛不出去，影響的因素很多，不用只focus在球上，熱身賽全壘打變少，也不一定只是球彈不彈的影響，也可以說投手進步了啊！現在一堆都150、155在投。」

林益全評比心目中最難開轟的球場，「天母要排第一啊！」因為落山風，球場吹逆風較多，他笑說前幾年沒有天母的比賽，還覺得鬆口氣；至於第二難，就是悍將隊主戰場的新莊，「新莊晚上也是吹逆風比較多，對左打也是滿不利。」

林益全的開轟難度評比有明顯的南北之別，「中部以南的球場，真的比較好打，同樣的擊球感覺，中南部就比較好出牆。」至於另一座北部球場桃園，他笑說：「桃園是亂吹，不一定。」

林益全 中職

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