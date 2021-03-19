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中職／在棒球場認識妻子 李安也愛棒球電影

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
導演李安（中）受邀為富邦悍將隊開球，與富邦集團董事長蔡明忠（左）、富邦悍將隊林哲瑄（右）合影。記者許正宏／攝影
導演李安（中）受邀為富邦悍將隊開球，與富邦集團董事長蔡明忠（左）、富邦悍將隊林哲瑄（右）合影。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊在新莊球場舉行新球季主場首戰，開球嘉賓卡司很大是「奧斯卡最佳導演」李安，他跟棒球淵源也很深，小時候在少棒熱潮中長大，跟老婆更是在美國棒球場為中華隊加油時認識。

李安上一次開球已是2011年在美職大都會隊的「台灣日」，為了準備，前幾天還特別到球場練習，今天開球前特別整了一下投手丘，投出球速相當不錯，也因為球速快，加上剛好在本壘前一個彈跳，讓林哲瑄來不及接補，也讓李安露出懊惱的表情。

沒能開出好球，李安念念不忘，他表示，之前在大都會開球有開出好球，所以多少比較有信心，「丟得比較大力點。」加上在台灣球場，大家關注多、媒體也多，「今天心理壓力大一點。」就連受訪許久後，李安仍說：「現在還在想剛剛那一球。」

出身台南的李安，剛好遇上威廉波特奪冠熱潮，全台灣都在瘋棒球，只是當時未有職棒，他也在去美國後，因為到世界青少棒賽為榮工棒球隊加油時，認識了現在的太太林惠嘉。

今天賽前李安跟林哲瑄傳接球熱身，而李安也曾在ESPN上看到林哲瑄在美國職棒的美技接殺，留下印象，不過自己沒有特別崇拜的球星，開球選擇23號球衣的原因是喬丹（Michael Jordan）的背號，李安說：「他也打過棒球，加上我的生日也是23號。」

雖然跟棒球有緣，但李安還沒有拍棒球電影的想法，但認為美國有不少棒球電影拍得不錯，自己也喜歡看，最有印象的是凱文科斯納主演的百萬金臂（Bull Durham），「講小聯盟的故事，把那種文化拍得很好。」

導演李安受邀為富邦悍將隊開球。記者許正宏／攝影
導演李安受邀為富邦悍將隊開球。記者許正宏／攝影
導演李安受邀為富邦悍將隊開球。記者許正宏／攝影
導演李安受邀為富邦悍將隊開球。記者許正宏／攝影

棒球 林哲瑄 大都會

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