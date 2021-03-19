日職／先發3打數掛蛋 王柏融熱身賽打擊率又掉0.067

旅日台將王柏融今天在官辦熱身賽先發出賽，擔任日本火腿隊第7棒、指定打擊，3打數掛蛋，吞下1次三振，熱身賽打擊率仍在0.067低檔徘徊。

火腿今天遭遇中日龍隊，王柏融久違排進先發打線，首打席第2局面對先發投手福谷浩司，面對一記135公里指叉球揮空吞下三振，第4局中田翔、渡邊諒選到保送，大田泰示靠失誤上壘，滿壘之際輪到王柏融打擊，鎖定第1球144公里直球出棒，敲出右外野飛球出局。

第7局面對後援投手谷元圭介，王柏融依然出棒攻擊第1球，這回將147公里直球打向左外野遭到接殺，第9局火腿換上代打，結束王柏融此役任務。

王柏融單場3支0，官辦熱身賽打擊率下修0.067，累積15打數只有1支安打，火腿終場則以1：2不敵中日。