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日職／先發3打數掛蛋 王柏融熱身賽打擊率又掉0.067
旅日台將王柏融今天在官辦熱身賽先發出賽，擔任日本火腿隊第7棒、指定打擊，3打數掛蛋，吞下1次三振，熱身賽打擊率仍在0.067低檔徘徊。
火腿今天遭遇中日龍隊，王柏融久違排進先發打線，首打席第2局面對先發投手福谷浩司，面對一記135公里指叉球揮空吞下三振，第4局中田翔、渡邊諒選到保送，大田泰示靠失誤上壘，滿壘之際輪到王柏融打擊，鎖定第1球144公里直球出棒，敲出右外野飛球出局。
ロンロン 好守に阻まれヒットは出なかったものの、打球は上がってきたし、割と強い打球を飛ばせるようになってきたし明日以降も期待できそうです pic.twitter.com/KynQ4t9dF4— リアル野球盤 (@realF03) March 19, 2021
第7局面對後援投手谷元圭介，王柏融依然出棒攻擊第1球，這回將147公里直球打向左外野遭到接殺，第9局火腿換上代打，結束王柏融此役任務。
王柏融單場3支0，官辦熱身賽打擊率下修0.067，累積15打數只有1支安打，火腿終場則以1：2不敵中日。
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