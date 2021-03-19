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中職／賴鴻誠探聽6搶1 洪總出「徐若熙難度」的任務

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
賴鴻誠（左）賽前先到富邦悍將隊休息室，與總教練洪一中打招呼。記者陳宛晶／攝影
賴鴻誠（左）賽前先到富邦悍將隊休息室，與總教練洪一中打招呼。記者陳宛晶／攝影

賴鴻誠季外轉戰樂天桃猿隊，今天來到新莊球場，難得成為「客人」，賽前先到富邦悍將隊休息室，與前戰友們打招呼，賴鴻誠詢問總教練洪一中是否有機會入選6搶1奧運最終資格賽，洪總笑回：「像徐若熙這樣就可以。」

去年球季結束後，賴鴻誠申請成為自由球員，最終與猿隊簽下兩年合約，離開待了9年的老東家。

今天猿隊作客出戰悍將隊，賴鴻誠來到新莊球場，不再前往熟悉的主隊休息室，而是前進客隊休息室，賽前趁著悍將隊還在練打，先上前與前戰友們打招呼。

賴鴻誠隨後也找上洪總，洪一中說少了他，陣中少了一名牛棚左投大將，賴鴻誠趁機則詢問是否有入選6搶1的機會，洪總笑著出任務給他。

洪總表示，如果拿出像徐若熙（3.2局11次三振）的表現，大家都有機會，還考慮到他是後援投手，幫他稍降難度，3局8K就可以。

賴鴻誠 徐若熙 洪一中

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