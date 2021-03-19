聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／有看徐若熙三振秀 高國輝：真的滿屌的
味全龍隊下周五起將迎接天母主場開幕戰，對手為富邦悍將隊，悍將隊主砲高國輝談到有望碰上王維中、徐若熙，也直說很期待。
徐若熙的一軍「開箱秀」一戰爆紅，對中信兄弟隊投3.2局無失分，11個出局數全部都是三振，「怪物新人」般的身手，不僅成為台灣球迷間的熱議話題，也在海外掀起關注目光。
高國輝也有注意到這位後起之秀，「我有看，真的滿令人驚艷，碰到中信兄弟，可以連續11個出局數都是三振，真的還滿屌的。」他指出徐若熙的球速快，變化球也投得好，確實讓人印象深刻。
龍隊3月26到28日展開天母球場三連戰，對上悍將隊，高國輝也期待碰上兩位強投王維中、徐若熙，他表示，「他們是很優秀的選手，很期待可以跟他們對決。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言