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中職／最快球速145公里 呂彥青二軍初登板2局4K
中華職棒今天在台南球場舉行二軍賽事，前旅日左投呂彥青代表味全龍隊出賽，本季首次實戰登板對上統一獅隊隊，中繼2局未被敲安，送出4次三振，沒有失分，龍隊最終以3：6輸給獅隊。
前阪神隊投手呂彥青尚未透露是否參加中職選秀，不過已被放入東京奧運棒球6搶1資格賽的中華隊大名單中，目前透過自行培訓方式，跟隨龍隊訓練。
呂彥青今天首次在實戰出賽，6局登板面對柯育民、張偉聖與邱智呈，全數三振，7局續投先讓吳國豪、林子豪擊出外野飛球出局，最後三振掉鄧志偉退場。
呂彥青總計2局面對最低消的6名打者，用了20球，有15個好球，最快球速145公里，投出4次三振，沒有被敲出安打。
獅隊先發投手江辰晏5局被敲7安、失1分的好投，拿下勝投，高國慶則有2打數1安打、1打點的成績，而本場共3人開轟，獅隊有羅暐捷、林焌翰，龍隊則是高淮安。
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