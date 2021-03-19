中職／相隔16年「重出江湖」 曾文誠小緊張

相隔16年，「曾公」曾文誠再度回到中華職棒轉播台，在今天富邦悍將隊主場開幕戰「重出江湖」，與田鴻魁搭檔播報賽事，也透露心情上有些緊張，為了認識年輕球員，從1、2月就開始做功課準備。

曾文誠最初踏入媒體圈就是從採訪中華職棒開始，隨後擔任球評角色，2005年起專心在美職大聯盟的賽事轉播，而去年隨著FOX體育台收播，暫離主播台。

今天富邦悍將隊與樂天桃猿隊之戰，是悍將隊本季新莊首戰，MOMO TV的轉播陣容也找來曾文誠、田鴻魁這對熟悉的搭檔，而除了主場開幕戰外，曾文誠也會轉播其他悍將隊主場賽事，不過目前暫未確定場次。

去年MOMO TV就有詢問曾文誠主播中職賽事的意願，不過曾文誠對於「喇叭」潘忠韋的病情覺得很樂觀，也期待他回到主播台，所以沒有答應，今年再次被問終於點頭，曾文誠說：「連續兩年找我，很感謝MOMO。」

不過畢竟離開中職轉播16年，許多年輕選手不熟悉，曾文誠很早就開始做功課，他形容：「以前球員可能伸一隻腳就知道是誰，現在比較不熟。」原李宗賢、王正棠分不太出來，但現在已經沒有問題。

巧合的是，FOX體育台收攤前最後一場大聯盟賽事轉播，就是曾文誠與田鴻魁搭擋，而今年兩人第一次回到主播台，也是同樣組合，堪稱有緣，而田鴻魁對中職不算陌生，去年總冠軍賽曾為中信兄弟網路平台轉播賽事。