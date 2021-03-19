中職／高國輝在三壘笑開花： 三壘打比雙響砲還難

對富邦悍將隊重砲高國輝來說，三壘打的出現比雙響砲還難，昨天跑出三壘打在壘包上笑開花，沒能完成完全打擊也不覺得遺憾，「不會扼腕啦！怎麼會，三壘打比較難。」

高國輝延續熱身賽的火燙手感，昨天與統一獅隊之戰，單場4打數敲出3安打，第7局的打席直擊中外野大牆，他一路飛奔跑上三壘，雖差了一點點未能形成全壘打，但跑出對他來說更罕見的三壘打，高國輝在壘包上笑開花。

這是他的中職生涯第6支三壘打，前一次已是2016年10月2日，相隔1628天再產出三壘打。

狂奔跑上三壘，高國輝笑說，「還好、還好，平常體能有做夠。」他表示，那球感覺有機會形成全壘打，但也覺得陳傑憲可能有機會接到，因此一直維持速度、沒有放鬆。

為何在壘包上笑那麼爽？高國輝解釋，「我覺得三壘打比較難得，我的腳不像陳晨威那麼快，三壘打真的要很拚。」

高國輝下一打席開轟，只缺二壘打就是完全打擊，第9局以高飛犧牲打收場，他說不遺憾，因為連最難的三壘打都完成了，一點都不覺得扼腕，「三壘打比雙響砲機率還低欸！」

高國輝共10度敲出單場雙響砲，雙響砲出現的機率，確實都還高於三壘打。