聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／簽陳偉殷前翻譯、設台灣球探部 巨人要找「下個呂明賜」
連2年在日本一敗給擁有良好農場體系的軟銀，巨人近期也開始進行球員長期培養計畫，其中一部份便是成立台灣球探部，將以育成合約的方式，網羅具有潛力的台灣小將，尋找「下一位呂明賜」。
根據日媒《東京體育報》報導，今年1月巨人簽下陳偉殷前翻譯長江翔太作為駐台球探，而長江翔太對台灣棒壇相當熟悉，曾是巨人育成選手的他，2018年來台效力甲組聯賽時，也增進自己的語言能力，並積極與台灣當地職業及業餘選手建立人脈。
一位巨人球團相關人士透露，期望在台灣找到16歲左右、極具潛力的新秀，而今年二月巨人才以育成合約簽下兩位多明尼加籍的16歲小將，希望在台灣也能比照辦理。
報導也指出，過去西武獅曾發掘郭泰源、現任GM渡邊久信也曾效力台灣，樂天也在2019年接手中職Lamigo，但根據台灣球界人士透露，人氣最高的仍屬過去王貞治效力、目前陽岱鋼所在的巨人。
報導文末認為，在球員16、7歲就提供合約，是大聯盟所帶起的風潮，相信日職未來也會有這股風氣，如同巨人隊的目標，發掘「下一位呂明賜」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言