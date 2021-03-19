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MLB／徐若熙決勝球練不到1年 餅總指「共軌效應」才是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
徐若熙新武器「叉指變速」練習不到1年就上手，餅總也認為與投球時的「共軌效應」有關。 截圖自味全龍官方粉絲團
徐若熙新武器「叉指變速」練習不到1年就上手，餅總也認為與投球時的「共軌效應」有關。 截圖自味全龍官方粉絲團

味全龍20歲小將徐若熙生涯初登板狂飆11次三振，震撼許多國內外球迷，而外界也聚焦徐若熙能製造大量三振的關鍵，與練習不到一年的「叉指變速球」有關，餅總則稱他投球的「共軌效應」出色才會這麼可怕。

叉指變速球握法近似於指叉球，但投球方式與變速球更相似，球在經過本壘板時不但快速下沉，甚至會往左打者的外角位移，而面對擁有許多左手重炮的中信，徐若熙便靠著這項武器投出6次三振，中信左打者皆一籌莫展。

不過徐若熙直到進入味全龍，才開始練投這顆「叉指變速球」，加上去年動刀休養，等於是徐若熙不到1年就練成這顆極品的「叉指變速球」，而這一切都歸功於龍隊牛棚教練郭勝安。

徐若熙過往擁有一顆指叉球作為武器，但高中受傷後就沒再丟過，來到龍隊後更是苦惱於無法投出品質高的變速球，根據《自由時報》報導，郭勝安去年就建議徐若熙，以類似指叉球的握法去投變速球，沒想到練不到1年卻收到好的效果，「雖然我自己沒用到，但提供他這個選項，也幫助到他找到適合的握法。」

此外徐若熙靠均速150公里火球，搭配「叉指變速」讓中信打者無計可施，「餅總」林岳平則認為事情沒有這麼簡單，指出徐若熙投球的「共軌效應」能保持長久，才是他「叉指變速」威力驚人的原因。

林岳平認為，有些投手直球的出手點與變化球明顯不同，強打者一眼就能看出是哪種球路，而有些投手雖然兩種出手點類似，但球很快就跑出不同路徑，打者也不會難以判別。然而徐若熙無論滑球、曲球或者是叉指變速，都是在進壘之前才產生變化，球種的「共軌效應」時間更久，而各球路軌跡相近的情況下，讓打者很難判斷是什麼球路，揮空率才會大幅增加。

而林岳平也拿前中職防禦率王「小雞」林恩宇來對比，他們的共同特點都在於共軌效應非常長，不過徐若熙球速更快，而林恩宇則是具有身高優勢，球進壘的角度更大，可說是各有所長。

中信

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