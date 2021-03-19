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中職／稱動作似日職投手 林威助大方讚台灣「熙」王牌

聯合新聞網 / 綜合報導
徐若熙中職初登板大展K功，身為苦主的中信總教練林威助也不吝給予掌聲，更是看好他具有成為中華隊王牌的潛力。 記者蘇志畬／攝影
徐若熙中職初登板大展K功，身為苦主的中信總教練林威助也不吝給予掌聲，更是看好他具有成為中華隊王牌的潛力。 記者蘇志畬／攝影

味全龍20歲新秀徐若熙17日面對中信兄弟的初登板，主投3.2局飆出11次三振，將對方打者玩弄於股掌間，而身為苦主的中信總教練林威助也不吝給予徐若熙掌聲，更是看好他具有成為中華隊王牌的潛力。

徐若熙生涯初登板面對中信大展K功，不過直到退場時才知道自己投出這麼多三振，對自己的精彩演出感到不可思議，賽後徐若熙也接到不少道賀電話及簡訊，頓時成為聯盟最火紅人物。

因達到龍隊規劃的用球數限制而提前退場，徐若熙無緣挑戰前三商虎退役名將涂鴻欽的14K紀錄，賽後也經由教練提點，「無論首戰結果如何，都必須保持平常心。目前最大課題就是精簡用球、拉長投球局數。」

徐若熙身為龍隊第二號先發投手，初生之犢不畏虎的表現也獲王維中大讚，但也提到先發投手的職責是讓對方打不好，不需要拘泥於投出三振，「投3局用球數有點多，先發投手的任務是要拉長局數」。

根據《自由時報》報導，見到子弟兵遭徐若熙K得暈頭轉向，林威助也大方給予這位味全龍新生代王牌好評，雖然去年曾在二軍交手過，知道他直球很棒，但這場看起來比之前又更好，「2好球後打者很難從他手中發揮」。

林威助在報導中也指出，徐若熙的投球動作類似日職投手，協調性相當不錯，前腳抬起跨步的時候髖關節很放鬆，很看好他成為中華隊未來王牌。

徐若熙 林威助 味全龍 中信兄弟 王維中

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