日本春季甲子園開幕 高中健兒踏上球場感謝感動
時隔兩年，第93屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天在兵庫縣西宮市甲子園球場正式開幕，由於日本境內疫情仍未平息，讓今年能踏上球場的高中健兒說，非常感謝跟感動。
日本放送協會（NHK）報導，去年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響首度取消舉辦的春季甲子園，今天上午在兵庫縣西宮市甲子園球場舉行開幕儀式。為了防疫，出賽的32校中只有首日有賽事的6校球員到場，這6校隊伍取適當間隔從外野行進到內野；剩下的26校隊伍則用預錄行進影像方式，上午透過球場內大型螢幕播放。
今天開幕式由宮城縣仙台育英高校隊長島貫丞擔任選手宣誓代表，他說，「今天，我們站在這裡，回到高中棒球少年最憧憬的舞台甲子園」。
島貫丞說，回顧過去一年，日本及全世界都遭遇許多困難，也失去許多寶貴的東西，但是也學到很多，「理所當然的日常生活，其實都需要有人共同努力與合作才能達成」。
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第93回選抜高校野球大会は19日、甲子園球場で開幕する。昨年は春夏甲子園が中止となり、選抜は2年ぶり。開幕戦は神戸国際大付vs.北海。
島貫丞說，「感謝，這是所有出場選手及全國高中棒球少年的想法；感動，能和共同分享喜悅的同伴一起在甲子園打球，是非常令人感動的事；希望，在未來追求失去的過往，能訴說及實現希望的世界」。
他說，他們立誓將把許多想法注入每一次的投球跟揮棒，盡情在場上揮灑。
今年春季甲子園最多可開放一萬名觀眾進場，包括選手在內的大會相關人士，事前都必須接受PCR篩檢等，徹底做好防疫工作。
春季甲子園包括休兵日在內，整個賽程預計進行13天，如果一切順利的話，冠軍戰將於3月31日舉行。
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