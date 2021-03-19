中職／封徐若熙為「超怪物新人」 韓媒：大聯盟見

味全龍20歲新秀徐若熙初登板一鳴驚人，主投3.2局狂飆11K，產生的出局數皆由三振拿下，誇張表現不僅登上WBSC(世界棒壘球總會)的官網，日、韓媒也爭相報導這位棒壇明日之星，其中韓媒以「超怪物新秀」來讚揚徐若熙，更期待他未來能在大聯盟展現優異身手。

日媒「FULL-COUNT」先是撰文寫道，「台灣超級新人徐若熙在初登板11個出局數都用三振拿下，表現超出所有人想像」、「他的變速球是這個世代最好的」來形容，也引起日本網友熱烈討論，「154的速球與漂亮的變化球，到日職應該也不錯」、「別來日職了，早早上大聯盟吧」等評價。

而韓媒《STARNEWS》以「『11個出局數全是三振』的超怪物新秀初登板成為熱門話題，『最快154公里』」為斗大標題，報導中不但闡述徐若熙首次登板的驚奇表現，也提及龍隊陣中有位大聯盟級投手田澤純一、總教練葉君璋以「保護機制」為由換下等詳盡內容，報導文末更表示，「超怪物新秀的首次亮相，我們可以在大聯盟見到他嗎？」