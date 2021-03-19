日職／阪神監督動搖了！ 開季輪值可能沒有陳偉殷

阪神虎台灣好手陳偉殷，日前於二軍教育聯盟登板對決老東家中日龍，主投5.2局狂失8分，被敲出的11支安打裡有7支長打，也讓阪神監督矢野燿大對開幕輪值規劃產生動搖，「當然，我還沒有做出最後決定。陳偉殷狀況不是太好，我會考慮將伊藤將司及洋投甘凱爾（Joe Gunkel）放進開幕輪值名單。」

去年表現不錯的高橋遙人因傷高掛免戰牌下，同樣具有左投優勢的陳偉殷被寄予厚望，而官方熱身賽出賽2場，首場面對軟銀鷹主投3局丟4分，接著陳偉殷對決羅德登板中繼1局無失分，看似擺脫首場不順，但面對以二軍球員為主的中日龍，先發5.2局被敲11支安打痛失8分，顯然狀況仍未調整回來。

面對與養樂多燕子的三連戰中，矢野燿大已指派藤浪晉太郎擔任首場先發投手，接下來兩戰由青柳晃洋、西勇輝陸續登板，秋山拓巳則是在廣島三連戰中打頭陣，原本預計將在31日面對廣島先發的陳偉殷，在熱身賽表現不理想的情況下出現變數，新秀伊藤將司為去年選秀會第二指名，而去年表現穩健的洋投甘凱爾仍在熱身賽繳出豪好投，兩人將與陳偉殷共同競爭開季最後一個輪值名額。