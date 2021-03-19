快訊

鮭魚「回流」！北市兩天52人改名 今已11人改回

日系外資估宏達電今年恐續虧損 目標價降至25元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／阪神監督動搖了！ 開季輪值可能沒有陳偉殷

聯合新聞網 / 綜合報導
陳偉殷面對中日龍二軍打線慘遭痛擊，讓阪神監督矢野燿大對開幕輪值規劃產生動搖。 截圖自阪神虎官方推特
陳偉殷面對中日龍二軍打線慘遭痛擊，讓阪神監督矢野燿大對開幕輪值規劃產生動搖。 截圖自阪神虎官方推特

阪神虎台灣好手陳偉殷，日前於二軍教育聯盟登板對決老東家中日龍，主投5.2局狂失8分，被敲出的11支安打裡有7支長打，也讓阪神監督矢野燿大對開幕輪值規劃產生動搖，「當然，我還沒有做出最後決定。陳偉殷狀況不是太好，我會考慮將伊藤將司及洋投甘凱爾（Joe Gunkel）放進開幕輪值名單。」

去年表現不錯的高橋遙人因傷高掛免戰牌下，同樣具有左投優勢的陳偉殷被寄予厚望，而官方熱身賽出賽2場，首場面對軟銀鷹主投3局丟4分，接著陳偉殷對決羅德登板中繼1局無失分，看似擺脫首場不順，但面對以二軍球員為主的中日龍，先發5.2局被敲11支安打痛失8分，顯然狀況仍未調整回來。

面對與養樂多燕子的三連戰中，矢野燿大已指派藤浪晉太郎擔任首場先發投手，接下來兩戰由青柳晃洋、西勇輝陸續登板，秋山拓巳則是在廣島三連戰中打頭陣，原本預計將在31日面對廣島先發的陳偉殷，在熱身賽表現不理想的情況下出現變數，新秀伊藤將司為去年選秀會第二指名，而去年表現穩健的洋投甘凱爾仍在熱身賽繳出豪好投，兩人將與陳偉殷共同競爭開季最後一個輪值名額。

連戰 廣島 燕子 會考

相關新聞

中職／封徐若熙為「超怪物新人」 韓媒：大聯盟見

味全龍20歲新秀徐若熙初登板一鳴驚人，主投3.2局狂飆11K，產生的出局數皆由三振拿下，誇張表現不僅登上WBSC(世界棒壘球總會)的官網，日、韓媒也爭相報導這位棒壇明日之星，其中韓媒以「超怪物新秀」來

日職／阪神監督動搖了！ 開季輪值可能沒有陳偉殷

阪神虎台灣好手陳偉殷，日前於二軍教育聯盟登板對決老東家中日龍，主投5.2局狂失8分，被敲出的11支安打裡有7支長打，也讓阪神監督矢野燿大對開幕輪值規劃產生動搖，「當然，我還沒有做出最後決定。陳偉殷狀況

日職／曾在兄弟主場飆速 「開球女王」稻村亞美驚傳投球失憶

日本女模特兒稻村亞美，過去曾有過9年的棒球經驗，近年來因在一支汽車廣告中展現球技受到注目竄紅，多次受邀到職棒場合開球，包括2016年也曾來過台灣，替中信兄弟主場開球，並投出當時平生涯記錄的104公里，因此受封為「開球女王」。然而球技出色的她，近日卻傳出疑似因為壓力大，而患上了「投球失憶症」。

中職／最殺壽星！林明杰單場5助殺

中信兄弟隊打線前天遭味全龍隊新人徐若熙、牛棚4人封鎖，毫無得分機會，兩隊昨天在台中洲際球場再戰，林明杰、杜家明聯手揮出7...

6搶1／200人隔離計畫頭疼 交疫情指揮中心決定

中華職棒、中華棒球協會昨天首度召開6搶1東京奧運資格賽籌備會議，針對外國球隊來台的防疫計畫，提出兩種隔離天數版本，送交中...

中職／200場先發 悍將羅力神勇百勝倒數

先發投手羅力7局失2分的好投，加上高國輝、林益全的「準」完全打擊演出，富邦悍將隊昨晚以14：2擊敗統一獅隊，羅力生涯第9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。