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日職／曾在兄弟主場飆速 「開球女王」稻村亞美驚傳投球失憶

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣曾邀請到日本棒球美少女稻村亞美開球，她投出破自己紀錄的104公里。 報系資料照(記者余承翰／攝影)
台灣曾邀請到日本棒球美少女稻村亞美開球，她投出破自己紀錄的104公里。 報系資料照(記者余承翰／攝影)

日本女模特兒稻村亞美，過去曾有過9年的棒球經驗，近年來因在一支汽車廣告中展現球技受到注目竄紅，多次受邀到職棒場合開球，受封為「開球女王」。包括2016年也曾來過台灣，替中信兄弟主場開球，並投出當時平生涯記錄的104公里。然而球技出色的她，近日卻傳出疑似因為壓力大，而患上了「投球失憶症」。

根據日本媒體「web Sportiva」的報導，稻村亞美在近日的訪問中，自曝疑似得了「投手失憶症（YIPS）」。稻村表示，自從她爆紅之後，就接二連三收到職棒開球儀式的邀約。雖然她一開始樂在其中，然而隨著次數增加，對自我的要求也越來越高，無形之中形成了壓力，甚至幾次開球，還出現了離譜的大暴投。

三年前，稻村發現自己越來越丟不出好球。一開始她還並不在意，認為隨著時間過去，一切就會好轉。然而過一陣子，稻村控球問題始終沒有改善，無法再丟出過往想要的感覺，才讓她感覺到問題嚴重。

報導指出，稻村是一位自我要求很高的人。為了不妨礙到選手們，每次開球儀式完，稻村都會把她踩踏過的紅土整平。且雖然稻村過去主要是打軟式棒球，但為了保持手感，近來都盡量避免使用軟球，好應付職棒開球儀式用的硬球。如今疫情期間，稻村更是在家中努力自主訓練，讓本來會痛的肩膀和手肘狀況已經改善很多，不過投球狀況還是有待加強。

由於投球失憶症是心理因素居多，因此她認為要克服症狀，首先就得面對自己得了投球失憶症的事實。因此即使覺得有些難為情，但還是公開在媒體上披露此事。她希望有朝一日能重拾身手，並且期待能獲得廣島與巨人兩隊邀約開球儀式，達成在日職全12球團都開球過的紀錄。

日本 巨人 中信兄弟

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