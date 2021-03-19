中職／壽星林明杰蹲捕演阻殺牽制 猛打賞助兄弟奪勝

中央社 / 台北18日電
中信兄弟隊林明杰生日當天獲選MVP，成為聯盟第17人。本報資料照片
中信兄弟隊林明杰生日當天獲選MVP，成為聯盟第17人。本報資料照片

中職今天在洲際棒球場的賽事，中信兄弟捕手林明杰攻守俱佳，讓5名跑者在壘上出局，打擊也有猛打賞演出，剛好今天是30歲生日及個人生涯百場出賽，幫助球隊以5比1勝味全龍

兄弟2局下率先展開攻勢，詹子賢敲二壘安打後，林明杰再補上安打，送回1分；4局上龍隊洋砲赫雷拉因為左外野手陳子豪失誤上二壘後，陳品捷敲出三壘安打，帶有1分打點，形成平手。

不過兄弟4局下許基宏獲保送後，林明杰敲安打，杜家明再敲二壘安打，帶有2分打點超前；8局下林明杰敲安打後，杜家明接著敲三壘安打送回1分，潘志芳再補上1打點安打，終場兄弟以5比1奪勝，中止2連敗，也是主場首勝。

今天過30歲生日的林明杰也是生涯第100場出賽，攻守表現優異，1局上、5局上都將企圖盜壘的曾傳昇阻殺出局，演出2次盜壘阻殺；3局上龍隊打者短打後，將球傳往三壘讓跑者出局；7局上投手挖地瓜後，又馬上傳球阻止跑者上二壘；8局上則將球傳至一壘，跑者赫雷拉遭到牽制出局，一場就處理了5個出局數。

攻擊方面，林明杰4打數敲出3支安打，演出猛打賞，包辦1分打點、跑回2分，生日當天獲選為單場MVP是聯盟第17人。另外，杜家明也有4打數敲出4支安打、包辦3分打點的搶眼表現，還演出生涯首次盜壘成功。

林明杰賽後表示，「守備從去年開始慢慢了解自己的身體型態，春訓再把動作加強，成果有展現出來，希望之後繼續能展現出來給大家看。」至於打擊，他則說，去年在二軍接受現任一軍教頭林威助的指導，才了解自身打擊方式，加上春訓勤奮地夜間訓練，也收到好效果。

龍隊先發投手林子昱生涯初登板，用55球投4局，被敲7支安打，投1次保送、1次三振，失掉3分吞敗。兄弟先發投手加百利則是用55球投4局，被敲3支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失1分但非責失；勝投由中繼2局無失分的蔡齊哲拿下，雖然是中繼身分但本季已奪2勝。

林明杰 許基宏 陳子豪 中信兄弟 味全龍 詹子賢

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