中職／高國輝、林益全開轟幫忙 羅力7局好投悍將奪勝

先發投手羅力7局失2分的好投，加上高國輝、林益全都開轟的「準」完全打擊演出，富邦悍將隊今晚以14：2擊敗統一獅隊，羅力也拿下個人生涯第91勝，挑戰生涯百勝進入個位數差距。

羅力去年開季調整進度較慢，今年成為中職第一名報到洋投，在聯盟第7戰、悍將隊第2戰就扛起先發，也是個人生涯第200場先發、中職史上第四人，前三名為潘威倫（325場）、謝長亨（216場）、勇壯（211場）。

本季初登板，羅力投了7局，被敲4支安打中包含一發陽春砲，丟掉2分，雖有1次觸身球但沒有四壞保送，另有3次三振，用球數僅90球，加上打線幫忙拿下勝投。

悍將隊打線也在第1局靠著林哲瑄安打攻下2分，4局林宥穎安打、高國輝高飛犧牲打再添2分，早早給予分數支援。

7局上悍將隊攻勢再起，高國輝敲出久違的三壘打，加上林益全的本季首轟，進帳2分打點；這是高國輝生涯第6支三壘打，上一次已是2016年10月2日，生涯前5支三壘打都是穿著義大球衣時敲出，也難怪當他站上三壘時，笑得很靦腆。

下個打席，高國輝不用跑得那麼辛苦，8局下悍將隊靠著失誤、安打先攻下1分，一出局一壘有人時，高國輝敲出中外野2分全壘打，也是本季首轟，只差1支二壘打就完全打擊。

9局上悍將隊一輪猛攻，高國輝又有打擊機會，不過只敲出右外野高飛犧牲打，錯過生涯首次完全打擊，林益全敲出二壘打，距離完全打擊也只差1支三壘打；高國輝總計4打數3安打、4打點，林益全5打數、3安打、3打點。