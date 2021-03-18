快訊

東元集團改選前拋震撼彈 黃茂雄長子突發請辭聲明

中職／高國輝、林益全開轟幫忙 羅力7局好投悍將奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊先發投手羅力投7局失2分奪勝。記者劉學聖／攝影
富邦悍將隊先發投手羅力投7局失2分奪勝。記者劉學聖／攝影

先發投手羅力7局失2分的好投，加上高國輝林益全都開轟的「準」完全打擊演出，富邦悍將隊今晚以14：2擊敗統一獅隊，羅力也拿下個人生涯第91勝，挑戰生涯百勝進入個位數差距。

羅力去年開季調整進度較慢，今年成為中職第一名報到洋投，在聯盟第7戰、悍將隊第2戰就扛起先發，也是個人生涯第200場先發、中職史上第四人，前三名為潘威倫（325場）、謝長亨（216場）、勇壯（211場）。

本季初登板，羅力投了7局，被敲4支安打中包含一發陽春砲，丟掉2分，雖有1次觸身球但沒有四壞保送，另有3次三振，用球數僅90球，加上打線幫忙拿下勝投。

悍將隊打線也在第1局靠著林哲瑄安打攻下2分，4局林宥穎安打、高國輝高飛犧牲打再添2分，早早給予分數支援。

7局上悍將隊攻勢再起，高國輝敲出久違的三壘打，加上林益全的本季首轟，進帳2分打點；這是高國輝生涯第6支三壘打，上一次已是2016年10月2日，生涯前5支三壘打都是穿著義大球衣時敲出，也難怪當他站上三壘時，笑得很靦腆。

下個打席，高國輝不用跑得那麼辛苦，8局下悍將隊靠著失誤、安打先攻下1分，一出局一壘有人時，高國輝敲出中外野2分全壘打，也是本季首轟，只差1支二壘打就完全打擊。

9局上悍將隊一輪猛攻，高國輝又有打擊機會，不過只敲出右外野高飛犧牲打，錯過生涯首次完全打擊，林益全敲出二壘打，距離完全打擊也只差1支三壘打；高國輝總計4打數3安打、4打點，林益全5打數、3安打、3打點。

獅隊郭阜林也有全壘打演出，個人本季第2轟，不過全隊得分只有他在6局的陽春砲，加上2局林靖凱滾地推進的1分打點，攻勢未能連貫。

富邦悍將隊林益全在第7局敲出全壘打。記者劉學聖／攝影
富邦悍將隊林益全在第7局敲出全壘打。記者劉學聖／攝影

高國輝 林益全

延伸閱讀

中職／驚覺成全隊最老 高國輝嘆：「帥」已經不適合我了

中職／高國輝熱身賽大爆發 3大指標居全聯盟榜首

中職／悍將開幕戰誰投？ 洪總羅力、索沙2選1

中職／羅力熱身賽5局好投 悍將擒龍超省時

相關新聞

中職／高國輝、林益全開轟幫忙 羅力7局好投悍將奪勝

先發投手羅力7局失2分的好投，加上高國輝、林益全都開轟的「準」完全打擊演出，富邦悍將隊今晚以14：2擊敗統一獅隊，羅力也...

中職／杜家明首次單場4安 兄弟屠龍奪洲際首勝

中信兄弟、味全龍隊今天在台中洲際球場進行3連戰第二戰，兄弟三壘手杜家明打擊大爆發，全場4個打席都是安打，攻下3分打點，包...

中職／22年紀錄被徐若熙超前 曹竣崵形容他很恐怖

味全龍隊20歲投手徐若熙昨天技驚四座，對中信兄弟隊之戰先發3.2局狂飆11次三振，寫下中職新人初登板最多K紀錄，超前統一...

6搶1／目標100%開放進場 但全程戴口罩、禁飲食

東京奧運棒球6搶1資格賽將在台灣開打，衛福部長陳時中昨日提及，屆時應可開放觀眾進場觀賽，中華職棒與中華棒球協會今天開會討...

6搶1／外隊隔離天數有2版本 交指揮中心定奪

中華職棒、中華棒球協會今天召開6搶1東京奧運資格賽籌備會議，針對防疫計畫中外國球隊來台隔離天數，中華職棒主張14天隔離期...

6搶1／外隊隔離14天不能練？蔡其昌：沒那麼殘忍啦

中華職棒與中華棒球協會今天舉行首次6搶1資格賽籌備會議，針對防疫方案提出「14天」、「3+7天」兩種版本，中間會安排讓外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。