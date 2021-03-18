中職／杜家明首次單場4安 兄弟屠龍奪洲際首勝

中信兄弟、味全龍隊今天在台中洲際球場進行3連戰第二戰，兄弟三壘手杜家明打擊大爆發，全場4個打席都是安打，攻下3分打點，包括勝利打點，兄弟終場5：1獲勝，終止二連敗。

兄弟2局下發動首波攻勢，詹子賢揮出二壘打，再靠林明杰安打護送，攻下全場第一分。

龍隊4局上赫雷拉靠失誤上壘，陳品捷三壘打追平比數。

兄弟4局下再展攻勢，許基宏保送、林明杰安打攻占一、二壘，陳文杰犧牲觸擊將兩人推進二、三壘，杜家明揮出二壘打，攻下兩分打點，兄弟3：1領先。

8局下，林明杰安打、陳文杰犧牲觸擊，杜家明三壘打攻下第3分打點，潘志芳追加安打再下一城，兄弟拉大比數差距到4分，拿下本季台中洲際主場首勝。

杜家明前年棄投從打，本季首次以野手身分登錄開季一軍名單，今天打出生涯代表作，生涯首次單場4安。