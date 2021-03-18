中職／不讓徐若熙硬拚紀錄 曹竣崵為葉君璋按讚

中職新球季開打6天，味全龍隊新秀投手徐若熙吸引眾人目光，昨天對中信兄弟隊之戰先發3.2局，飆出11次三振，寫下中職新人初登板最多K紀錄，中職退役老將、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵認為，龍隊教頭練葉君璋保護公司資產的做法令人激賞。

徐若熙昨天如果繼續投球，將有締造更多紀錄的機會，但投到4局下62球，已接近教練團設定的70球上限，葉君璋決定把他換掉，由羅華韋接替0.1局，第三任投手伍鐸中繼3局奪勝。

「如果為了紀錄，葉君璋可以讓徐若熙繼續投下去。」曹竣崵說，葉總為了保護他，當然不強求紀錄，中職多幾位這種總教練，環境一定更進步。

曹竣崵過去在統一獅、兄弟象、日職中日龍隊合計11個球季，他表示，職棒新人未來的路還很長，不能曇花一現，任何球員都是公司資產，總教練不能只為了自己的戰績，葉君璋的用人之道讓他很讚賞。

職棒生涯首戰，徐若熙投出一堆話題，曹竣崵用「好車」形容這位後輩，認為教練團不能太操，不然只用一年就壞了怎麼辦？

他還用「大公司的機器」做比喻，任何東西若不好好保養，一直拚命接單，一定會操出問題，葉君璋保護徐若熙的做法，應該獲得肯定。