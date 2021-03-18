中職／22年紀錄被徐若熙超前 曹竣崵形容他很恐怖

味全龍隊20歲投手徐若熙昨天技驚四座，對中信兄弟隊之戰先發3.2局狂飆11次三振，寫下中職新人初登板最多K紀錄，超前統一獅隊退役投手曹竣崵的單場9K，曹竣崵也看了這位新生代好手投球，他說：「真的有夠恐怖。」

曹竣崵在1999年3月19日對兄弟象隊之戰先發8局，被揮出5支安打，失兩分非自責，奪下中職生涯首勝，除了單場三振數被徐若熙超越，首局連投3K（陳瑞振、朋馳、德伍）也被（王威晨、江坤宇、張志豪）追平。

徐若熙昨天最快球速154公里，變化球也夠犀利， 11個出局數都用三振拿下；曹竣崵表示，他的直球很快，變速球、曲球都很準，只要直球速度夠，變化球引誘效果就好，打者真的很難打。

曹竣崵特別提到徐若熙的變速球，他說：「握法像指叉球，投法卻是變速球的技巧，這兩種球路都是縱向，本來就是同類型。」

曹竣崵表示，自己以前效力象隊時，隊上「守護神」庫倫的變速球也是這種握法，出手後有指叉球的性質。

高懸22年的紀錄被徐若熙改寫，他說：「身為職棒球員，紀錄本來就是要被破的，這個20歲的年輕人很厲害。」