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6搶1／打疫苗體育署提三要點 防疫建議參考台北公開賽

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
體育署提出運動員疫苗施打三要點。記者劉肇育／攝影
體育署提出運動員疫苗施打三要點。記者劉肇育／攝影

為了讓爭取東京奧運參賽資格的我國運動員獲得保障，體育署在日前向指揮中心爭取優先施打疫苗獲准後，體育署署長張少熙在今天也提出運動員施打疫苗三要點，包括分批施打、逐步開放和自主決定，至於6月將在國內舉行的棒球六搶一賽事，體育署也提議參考去年台北羽球公開賽防疫計畫，但仍須由中華棒球協會與職棒聯盟共同討論後做決定。

新冠肺炎AZ疫苗最快將於下周開始施打，而被列為優先施打對象的我國東奧培訓隊運動員何時會接種，體育署署長張少熙在今天表示，目前體育署的立場就是三點，包括分批施打、逐步開放與自主決定，其中分批施打名單將會在4月建立好，其中將出國參與積分賽或是資格賽的選手預計會優先施打，而奧運培訓隊選手則預計在5月施打第一劑，6月底到7月初施打第二劑。

至於逐步開放，張少熙則解釋是在疫苗有限的情況下，將以有出國參賽需求的運動員為第一要務，之後才陸續開放教練、防護員和隊職員依序施打，但最終是否施打和施打何廠牌，則將由運動員和教練自行決定。

而6月將在國內舉行的棒球六搶一賽事，體育署也提議比照去年台北羽球公開賽提交的防疫計畫進行，包括來台前提交3天內核酸檢驗陰性證明，來台後5天居家檢疫，並由專人、專車負責接送、專門場地提供訓練，且以團進團出為前提，5天後再進行一次檢疫，呈現陰性反應即可參賽，以避免居家檢疫時間太長影響他國參賽意願。

不過體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲也強調，現在因為邊境還沒有完全開放，要縮短檢疫天數需要專案申請，要請中職跟棒協討論後把防疫計畫送到體育署，體育署也會邀集地方政府衛生單位，以及防疫專家做評估，再依程序報給指揮中心，「基本原則就是要團進團出，相關措施體育署會與地方政府配合，讓六搶一資格賽辦得圓滿順利。」

棒球 羽球 中職

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