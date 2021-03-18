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日職／陳偉殷將穿這套球衣 阪神夏季版制服讓球迷無言

聯合新聞網 / 記者蔣明瀚／即時報導
阪神虎在今日（18日）發表了夏季活動「ウル虎の夏2021」的球員特殊制服，其中以黃色為主色調，正面則是擬真老虎露出尖牙的態勢。 取自阪神虎推特
阪神虎在今日（18日）發表了夏季活動「ウル虎の夏2021」的球員特殊制服，其中以黃色為主色調，正面則是擬真老虎露出尖牙的態勢。 取自阪神虎推特

旅日台灣好手陳偉殷在年初宣布加盟阪神虎後，球團在今日（18日）發表了夏季活動「ウル虎の夏2021」的球員特殊制服，其中以黃色為主色調，正面則是擬真老虎露出尖牙的態勢，引起當地網友兩極評論。

阪神球團表示，此套制服將在今夏7月9日-11日主場面對巨人、12日-14日面對DeNA時穿著，合計6天。

新球衣的設計引日本網友兩極評論，有人表示讚賞，認為許多球隊的活動特殊制服會採用其他顏色，缺少一體感，「而阪神選擇以代表性的黃色為基底，感覺相當不錯」，卻也有球迷對一顆大虎頭的設計表示不解「看到這件制服，我瞬間喪失語言能力」、「好像想起了哪個穿豹紋的韓國大媽」，甚至也有人貼出福岡軟銀曾推出的「軟銀鷹帽」來對比，並表示：「跟當時看到這個一樣衝擊...」

日網友表示：「跟當時看到這個一樣衝擊...」 取自日網友推特
日網友表示：「跟當時看到這個一樣衝擊...」 取自日網友推特

制服 福岡

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