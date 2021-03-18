日職／陳偉殷將穿這套球衣 阪神夏季版制服讓球迷無言
旅日台灣好手陳偉殷在年初宣布加盟阪神虎後，球團在今日（18日）發表了夏季活動「ウル虎の夏2021」的球員特殊制服，其中以黃色為主色調，正面則是擬真老虎露出尖牙的態勢，引起當地網友兩極評論。
恒例の夏イベント「ウル虎の夏2021」を、7月9日(金)～7月11日(日)対巨人戦、7月12日(月)～7月14日(水)対橫濱DeNA戦の計6試合で開催いたします。— 阪神タイガース (@TigersDreamlink) March 18, 2021
開催に伴い、上記期間中に選手が着用する限定サードユニフォーム「ウル虎イエローユニフォーム」を発表いたします。
▼詳細はこちらhttps://t.co/Fbodwu1D2o pic.twitter.com/CnJ0l4f0va
阪神球團表示，此套制服將在今夏7月9日-11日主場面對巨人、12日-14日面對DeNA時穿著，合計6天。
新球衣的設計引日本網友兩極評論，有人表示讚賞，認為許多球隊的活動特殊制服會採用其他顏色，缺少一體感，「而阪神選擇以代表性的黃色為基底，感覺相當不錯」，卻也有球迷對一顆大虎頭的設計表示不解「看到這件制服，我瞬間喪失語言能力」、「好像想起了哪個穿豹紋的韓國大媽」，甚至也有人貼出福岡軟銀曾推出的「軟銀鷹帽」來對比，並表示：「跟當時看到這個一樣衝擊...」
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