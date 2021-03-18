日職／陳偉殷將穿這套球衣 阪神夏季版制服讓球迷無言

昨晚（17日）的龍象大戰，味全投手徐若熙上演史詩級三振秀，主投3.2局送出11次三振，出局數全是由三振拿下，最後才因用球數達到限制下場，味全龍終場也以4：0完封笑納首勝，而如此傑出表現也延燒至棒球大國

2021-03-18 16:05