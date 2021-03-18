中職／悍將主場首戰倒數 Fubon Angels教學熱舞

富邦悍將隊明天在新莊球場對決樂天桃猿隊，也是新莊球場本季首戰，賽前邀請奧斯卡最佳導言李安擔任開球貴賓，官方粉絲團今天也公布新版應援曲教學影片，熱鬧迎接新球季主場開幕戰。

悍將隊指出，主場開幕最期待就是與家人一起為悍將們應援，全新版應援曲影片由Fubon Angels親自教學，搭配動態歌詞，隨時隨地都可以邊唱邊跳不會忘，除了嗆司曲「強悍出擊」，還有球員個人應援曲版本。

悍將明起在新莊球場對猿隊進行3連戰，首戰推出洋投傑斯登板先發，他過去在大聯盟6個球季投出15勝19敗18中繼2救援、防禦率4.71，2017年在天使隊奪下11勝，締造個人單季最佳紀錄。

傑斯12日對味全龍隊熱身賽（自辦），先發3局被揮出兩支安打、無失分、最快球速153公里。

猿隊明天推出翁瑋均先發，生涯對戰悍將10場（9場先發）， 投出4勝4敗、防禦率7.49。