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6搶1／外隊隔離14天不能練？蔡其昌：沒那麼殘忍啦

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職會長蔡其昌表示6搶1還是會開放外隊練球時間。 中央社
中職會長蔡其昌表示6搶1還是會開放外隊練球時間。 中央社

中華職棒與中華棒球協會今天舉行首次6搶1資格賽籌備會議，針對防疫方案提出「14天」、「3+7天」兩種版本，中間會安排讓外隊訓練的方式，不至於一出關就要比賽，中職會長蔡其昌笑說：「沒這麼殘忍啦。」

關係到東京奧運棒球最後一席的6搶1最終資格賽將6月16日於在台舉辦，參賽隊伍為中華、澳洲、大陸、荷蘭4隊，外加美洲區資格賽第2、3名的隊伍，外隊來台的隔離計畫，提出14天隔離以及3天在美國檢測加上7天在台灣隔離，兩種版本給指揮中心決定。

今天籌備會議上討論，由於6搶1緊接在美洲區資格賽後舉辦，無論最終通過哪種隔離版本，隔離後不會再舉行官辦熱身賽，不過中華隊若要安排與中職球隊對戰則不受限制。

不過隔離14天，對運動員狀態勢必有影響，蔡其昌表示，若最終通過此版本，會再跟指揮中心協調，看可否以團進團出、搭配其他防疫方式，在隔離一定天數後，讓外隊球員出來練習，「不會說一出來就要比賽，沒這麼殘忍啦。」

至於在隔離期間若有球員驗出確診新冠肺炎，賽事是停辦或有其他處理方式？蔡其昌表示，這就必須交由指揮中心決定。

中職 棒球 中華隊

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