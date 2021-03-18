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6搶1／中華隊新球衣保持紅白藍 台灣犬LOGO再改良

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
6搶1籌備會議決定中華隊要設計新款紅白藍球衣、修改「台灣犬」LOGO。 聯合報系資料照
6搶1籌備會議決定中華隊要設計新款紅白藍球衣、修改「台灣犬」LOGO。 聯合報系資料照

中華職棒與中華棒球協會今天召開首次東京奧運棒球6搶1資格賽籌備會議，會中除了討論防疫計畫外，也做出另一決定，中華隊要設計新款紅白藍球衣、修改「台灣犬」LOGO。

中華隊參與國際賽時，球衣都以國旗的紅白藍三色作為設計主色調，中華職棒過去為了中職聯隊對外出征時，設計新款球衣，以黑白色為主，6搶1資格賽籌備會議上，針對球衣設計達成共識，依舊保持紅白藍三色為主。

至於LOGO方面，則採取中華職棒設計的台灣犬，但加以改良、去除動物圖形，根據世界棒壘球總會（WBSC）規定，國際賽各隊隊徽中，除了文字圖形之外，不能有任何吉祥物的圖案。

去年2月中華隊曾針對6搶1資格賽的新LOGO設計開放球迷票選，其中勝出的版本也在討論時與台灣犬LOGO一同納入考慮，但最終決定以台灣犬LOGO為基礎，再進行改良。

中華隊 中華職棒 棒球

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