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6搶1／目標100%開放進場 但全程戴口罩、禁飲食
東京奧運棒球6搶1資格賽將在台灣開打，衛福部長陳時中昨日提及，屆時應可開放觀眾進場觀賽，中華職棒與中華棒球協會今天開會討論，決定提出戴口罩、禁飲食的方案，座位席次100%開放給球迷進場，是否通過交由疫情指揮中心決定。
世界棒壘球總會（WBSC）日前宣布，6搶1最終資格賽將於6月16至20日在台中、斗六兩地舉行，陳時中昨天表示，開放觀眾沒有問題，但球員間如何防疫還有待擬定完整防疫計畫。
中職與棒協今天舉辦第1次的6搶1資格賽籌備會議，針對防疫計畫提出「14天隔離」、「3+7天隔離」兩種版本，交由疫情指揮中心定奪。
至於觀眾進場安排的方式，中職目前例行賽採取觀眾可飲食、開放78%的席次進場，但6搶1資格賽希望採取禁止飲食、全程戴口罩，但可以開放100%的觀眾席。
中職會長蔡其昌表示，中職畢竟是娛樂產業，看球體驗也很重要，而6搶1為國際賽，球迷進場為中華隊加油，相信比較可以忍受無法飲食，「不過喝水這種基本需求還是可以的」。
美洲區資格賽暫定6月初舉辦，6搶1則是6月16日開打，無論採取「14天」或「3+7天」隔離版本，若影響到兩個賽事的時程，蔡其昌表示，可能會美洲區資格賽往前，或6搶1資格賽延後。
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