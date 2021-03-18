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6搶1／外隊隔離天數有2版本 交指揮中心定奪
中華職棒、中華棒球協會今天召開6搶1東京奧運資格賽籌備會議，針對防疫計畫中外國球隊來台隔離天數，中華職棒主張14天隔離期，中華棒協則有「3+7天」提案，最終決定兩案併陳，交由疫情指揮中心決定。
東京奧運棒球項目最後一席的6搶1最終資格賽將在台舉辦，根據國際棒壘球總會宣布，於今年6月16日開打，目前有中華、澳洲、大陸、荷蘭4隊，另外2隊為美洲區資格賽第2、3名的球隊。
屆時有多支外國球隊將來台，今天籌備會議上，防疫計畫是討論重點，中職主張的方案是，隔離14天後就可自由活動、參與賽事，而中華棒協則是提出3天在美國檢測、7天在台灣隔離，後續也有較嚴格的「體育泡泡」方式配合。
對於中職主張14天隔離的原因，會長蔡其昌表示，全國疫情尚未趨緩，確保各國來台選手之間的健康安全是第一要務，要以台灣防疫為優先，「一切不能超越防疫規範」。
若採取棒協模式，後續可能需要比照去年捷克訪問團來台的高規格防疫規範，蔡其昌表示，以棒球運動來說，很難要求球員全程配戴口罩，加上人數也遠遠超過捷克團，光球員估計就有200人，還要加上後勤團隊、世界棒壘球總會人員。
不過究竟採用何種模式？蔡其昌表示，討論最後決定兩案併陳，「請指揮中心做決定，或是他們有第三個版本。」
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