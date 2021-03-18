中職／徐若熙有多強？ 日本球迷：投手版王柏融

昨晚（17日）的龍象大戰，味全投手徐若熙上演史詩級三振秀，主投3.2局送出11次三振，出局數全是由三振拿下，最後才因用球數達到限制下場，味全龍終場也以4：0完封笑納首勝，而如此傑出表現也延燒至棒球大國日本。

日本論壇《5ch》鄉民的評論兩極，不少網友也抱持樂觀態度表示「154的速球與漂亮的變化球，到日職應該也不錯」、「別來日職了，早早上大聯盟吧」、「感覺有山本由伸的等級」、「下一個王建民」等。

然而或許是因為幾名由台灣輸入日職的球員成績不盡理想，抑或與中職成績差距甚大，仍有球迷語帶保留：「這到日本可行嗎？」、「定期參考能讓王柏融開無雙的聯盟」、「日本火腿對此表示高度懷疑」、「投手版王柏融」等。

王柏融在中職屢屢創下佳績，可惜無法在日職複製過去成績。 截圖自影片

今年20歲的徐若熙，昨役前11個出局數全是三振，成為史上第一人，速球與指叉球的搭配把兄弟打者K得暈頭轉向，最速154公里火球也令人驚艷，是中職開季以來的最大驚奇。